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"Московское долголетие" возобновило занятия на открытом воздухе

15:11
  • вторник
  • 04 августа 2020

Ожидается, что число участников проекта этой осенью будет рекордным

Приятная новость дня пенсионеров - "Московское долголетие" наконец возобновило свои занятия. Пока – на открытом воздухе. Зато разнообразие кружков и секций удивит даже постоянных участников. И действительно – по всему городу подготовили более 300 площадок. А горожане так соскучились после перерыва, что уже нет отбоя от желающих.

Этого продолжения они ждали несколько месяцев. Боевой дух московских пенсионеров не сломили ни самоизоляция, ни угроза пандемии. Они снова в строю. В еще большем составе. Готовы танцевать зумбу, заниматься скандинавской ходьбой и творить, передает "ТВ Центр".

Основатель музейно-поэтического клуба Владимир Пузаков во время карантина  писал как никогда много. И о победе над фашистами, о нахлынувшей пандемии. А еще освоил навыки онлайн общения : создал группу в соцсетях, где делился своими произведениями.

Активных участников проекта "Московское долголетие", которые занимались "на удаленке", наградили. Но самым лучшим подарком для них стали "живые" занятия.  Йога в саду имени Баумана собрала настоящий аншлаг. Первые занятия в целях безопасности -  только на открытом воздухе. Да и меры предосторожности пока еще никто не отменял

Соскучившиеся по живому общению группы активных пенсионеров постепенно появляются не только в парках, но и во дворах.  Сохраняя при этом необходимую дистанцию.

"Мы так долго ждали этого! Мы целых три месяца сидели дома на самоизоляции и, наконец, мы все встретились, мы рады, мы счастливы!" – говорит участница проекта "Московское долголетие" Антонина Никольская.

Причем на улице теперь не только будут заниматься спортом и танцами. Английский язык, уроки рисования и другие занятия пока будут проходить исключительно на открытом воздухе. Но это первый шаг к возобновлению привычного режима работы проекта.

"Мы рассчитываем, что те возможности, которые Москва и проект мэра  предоставляет на открытых пространствах поможет максимально быстро восстановить не только физические, но и прежде всего психоэмоциональные силы  и уже спустя несколько месяцев, наверное, рассчитывать и на полноценное возвращение проекта с аудиториями, вузами, фитнес-студиями", - сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Ожидается, что количество участников проекта "Московское долголетие" этой осенью будет рекордным. Уже сейчас их вдвое больше, чем в прошлом году. Даже дачный сезон - не помеха. Просто, соскучились очень.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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