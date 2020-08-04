В Московском зоопарке родился детеныш редкого сычуаньского такина

Эти животные занесены в Красную книгу

В питомнике Московского зоопарка в Волоколамском районе родился детеныш редкого сычуаньского такина, занесённого в Красную книгу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

При рождении малышка весила 10 килограммов. Сейчас она уже подросла и окрепла, ест взрослую пищу - луговые травы и питательные мюсли. Людей не боится, но и от мамы далеко не отходит.

А вот папа ревностно защищает свое семейство. Если ему что-то не нравится, он тотчас начинает свирепо сопеть и угрожать своими рогами. Может даже и боднуть нарушителя спокойствия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"