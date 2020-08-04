Лукашенко: Белоруссия прошла проверку коронавирусом

Общество, по мнению белорусского президента, экзамен выдержало

Белоруссия с честью прошла испытание эпидемией коронавируса, считает президент республики. По словам Александр Лукашенко, не видит этого только слепой. Белоруссия – единственное спокойное место в Евразии, утверждает белорусский лидер.

"Самым сложным для международных связей стала эпидемия. Она же и серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен, мы справились с этой бедой. Кто не слеп - тот это видит. Кто не хочет этого видеть - тот всегда будет слепым", - заявил Лукашенко в послании народу и парламенту, с которым он выступил в преддверии президентских выборов.

Что касается политики, то она у Минска многовекторная и предсказуемая. Белоруссия не дружит с кем-то против кого-то. По словам Лукашенко, страна находится на геополитическом разломе, это единственное спокойное звено в центре Евразии – и при этом, как сказал белорусский лидер, "живет своим умом".

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