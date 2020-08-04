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Пушкин за 2 миллиона: первое издание "Бахчисарайского фонтана" выставят на торги

13:14
  • вторник
  • 04 августа 2020

С молотка уйдут и Лев Толстой с Горьким

Около 2 миллионов рублей – такова начальная цена первого издания поэмы Александра Сергеевича Пушкина "Бахчисарайский фонтан". Его выставят на аукцион в Москве вместе с другими прижизненными публикациями поэта.
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"Поэма была написана к осени 1823 года, а вышла из печати в марте 1824 года тиражом 1200 экземпляров. Издателем выступил друг Пушкина - князь Петр Андреевич Вяземский, напечатавший книгу за свой счет и сразу же продавший весь ее готовый тираж", - описывает лот аукционный дом "Литфонд". Начальная цена - 1,8 миллиона рублей.

Торги запланированы на 8 августа. На них выставят также письмо императрицы Екатерины II с ее автографом от 3 марта 1796 года, автографы императрицы Анны Иоанновны, графа Андрея Остермана и князя Александра Меншикова. В числе лотов - первая публикация романа Льва Толстого "1805 год" и фотографии Максима Горького, сообщает РИА Новости.

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