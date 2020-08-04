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Алена Рапунцель рассекретила свои планы после ухода из "Дома-2"

13:37
  • вторник
  • 04 августа 2020

Они с возлюбленным сняли новую квартиру

23-летняя Алена Рапунцель, которая на днях покинула проект "Дом-2" вместе с Максимом Колесниковым, рассказала о планах на будущее. 
Алёна Рапунцель навсегда ушла из "Дома-2"

Рапунцель и Колесников сняли просторную квартиру в Москве. Вместе с ними живут мама Алены и ее сын от предыдущих отношений. 

Экс-звезда "Дома-2" намерена создать магазин детской одежды для мальчиков. 

"Всегда хожу по детским магазинам, и обидно, что для девочек куча модных и стильных вещей, а для мальчиков тяжело найти что-то стильное. Все однотипное. Но готова это исправить и представить вам свою коллекцию вещей для маленьких принцев", - написала в Instagram Алена Рапунцель. 

Напомним, что Алена и Максим начали встречаться этой весной. Они решили уйти за "периметр", чтобы строить семью без "лишних провокаций". 

В прошлом году Рапунцель рассталась с Ильей Яббаровым. 

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