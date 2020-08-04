Возможно, теракт: в Берлине автомобиль протаранил отделение банка

Есть пострадавшие

Нападение на отделение банка в берлинском районе Вилмерсдорф могло быть терактом. Полиция Берлина не исключает такой версии и продолжает розыски преступников, которые пытались протаранить двери финансового учреждения.

"Около 9.30 утра несколько преступников совершили попытку на автомобиле ворваться в филиал банка "Берлинер Фольксбанк"… Сотрудники безопасности банка отреагировали на это, произошла стрельба, в ходе которой один из сотрудников был ранен и отправлен в больницу. Ранения не угрожают его жизни", – приводит слова сотрудницы полиции радио Sputnik.

Стражи порядка оцепили место происшествия, для розыска преступников задействовали беспилотник. Полиция уточняет, сколько именно было нападавших и удалсоь ли им захватить деньги.

Ранее издание Bild сообщило, что трое мужчин напали возле банка на инкассаторскую машину. Однако позже полиция заявила, что инкассаторов на месте преступления не было, а злоумышленники пошли на таран.

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