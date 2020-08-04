Депутат МГД Козлов: урон автомобилю от стихийного бедствия можно компенсировать

Парламентарий рассказал о компенсации урона машине от стихийного бедствия

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов рассказал, как компенсировать причиненный стихийными бедствиями урон автомобилю.

По его словам, первая половина лета стала самой дождливой за последние 126 лет. "Грозы и шквалистый ветер нередко становились причиной повреждения имущества москвичей, чаще всего - автомобилей. Урон, нанесенный автомобилю упавшим деревом, рекламным щитом, сорванными частями кровли или иной конструкцией, можно компенсировать", - сказал Козлов.

Парламентарий рассказал, как страховки могут покрыть полученный ущерб в случае повреждения транспорта. "Во-первых, к сожалению, обязательная "автогражданка", то есть полис ОСАГО, в данном случае не поможет - она действует только в том случае, если вы повредили другое транспортное средство во время ДТП", - приводит слова депутата АГН "Москва".

При этом автовладельцам, имеющим полис КАСКО, повезло больше: для них предусмотрен риск повреждения или уничтожения автомобиля в результате стихийных бедствий.

"Но нужно иметь в виду важный нюанс: формулировки данного риска у различных автостраховщиков порой заметно отличаются друг от друга. Кто-то четко прописывает страховые случаи, уточняя трактовку возможных событий и даже виды погодных явлений - наводнение, ураган, град и прочее. А другие могут использовать более обтекаемые формулировки, вроде абстрактного "стихийного бедствия" или "опасного природного явления". Понятно, что так остается больше возможностей, чтобы на почти законных основаниях стоимость страховки выплачивать лишь частично или отказаться от выплаты вообще", - отметил парламентарий.

Александр Козлов также рассказал о перечне обязательных действий для автовладельца, чей транспорт получил урон в результате стихийных бедствий: не изменяя ничего на месте происшествия, тщательно зафиксировать с разных ракурсов все детали, позволяющие по снимкам определить адрес и расположение объектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"