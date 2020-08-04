Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Белорусский лидер во вторник обратился к гражданам

Выборы президента - без права на ошибку. В первый день голосования в Белоруссии Александр Лукашенко обратился к гражданам. Говорил об экономическом подъеме, попытках провести революцию в стране и колоссальных полномочиях президента. России же белорусский лидер припомнил нефтяные споры и заявил, что отношения с братских сменились на партнерские.

Свое ежегодное послание к гражданам и парламенту белорусский президент начинает с оценки происходящего в мире. Пандемия коронавируса, экономический кризис, торговое противостояние США и Китая, снижение нефтяных котировок. Волна протестов, вспыхнувшая на Западе. Для большей убедительности слова Лукашенко подкрепляются видеорядом на большом экране. Планета, резюмирует белорусский лидер, постепенно, но уверено скатывается к пропасти.

"На этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь — единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом. Поэтому сегодня на разрыв: и Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников, и Запад последнее время стал проявлять к нам более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную предсказуемую внешнюю политику. Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", - сказал Лукашенко.

В это время режиссер телетрансляции крупным планом показывает российского посла в Минске. Дмитрий Мезенцев в числе приглашенных. Накануне в нашем МИДе заявили - задержание белорусскими правоохранителями 33-х российских граждан безосновательно. Известно, что через Минск они транзитом направились в другую страну и никаких белорусских законов не нарушали.

"Слушайте, какие только там выводы, какие предложения. Дошли до того, что два президента договорились. Это очень опасный и сильный сигнал. И все это - вранье про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию", - отметил Лукашенко.

Ситуация на контроле у наших дипломатов. Они в тесном контакте с белорусскими коллегами и, конечно, с самими задержанными.

"Мы - родные люди! Мы - белорусы, украинцы, русские россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело. Сегодня поступила информация о еще об одном отряде, который переброшен на Юг. Это мы должны бегать их ловить по лесам. Мы же их отловим", - сказал Лукашенко.

В своем послании белорусский лидер несколько раз упоминал предстоящие президентские выборы. Эксперты подчеркивают - эта речь скорее программная. Лукашенко-кандидат призывает оппозиционеров "не путаться под ногами и не мешать ему спасать страну". Среди предлагаемых реформ модернизация экономики.

"Высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставят нас в уязвимое, если не сказать больше положение, из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла 9 миллиардов долларов экономического роста за 5 лет. От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд рублей", - отметил Лукашенко

Говорил Лукашенко и об успехах. Страна, по его мнению, достойно справилась с эпидемией коронавируса. Переболел им и сам белорусский президент.

"Каждому во главу угла нужно поставить здоровый образ жизни, правильное питание и занятие спортом. Свежий воздух и занятия спортом. Это вам говорит человек, который сам это прошел. Будете сидеть дома - будете болеть всегда!" – сказал Лукашенко.

А еще каждый белорус должен иметь возможность построить домик в деревне. Государство, по мнению Лукашенко, никогда не выиграет битву с интернет- троллями, ибо не использует желтые приемы. Да и вообще думать сейчас следует о самом важном.

"Небывалый урожай, хлеб стоит стеной. Если нормально уберем, серьёзно поправим экономику села. Выборы закончатся, а кушать захочется всегда", - сказал Лукашенко.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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