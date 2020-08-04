"Мама была в слезах": родные расстались с платьями Началовой

Вещи показали на выставке

Историк моды, ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, как на его выставку в Калининграде попали три платья и две пары обуви Юлии Началовой.

По словам Васильева, эти вещи ему передала мама покойной певицы. Таким образом женщина хотела сохранить память о дочери. Родители Началовой не попросили за платья и обувь ни копейки, подчеркнул историк моды и коллекционер исторических костюмов.

Александр Васильев сообщил, что в гардеробе Началовой хранятся десятки роскошных нарядов. Ее родные расстаются с вещами неохотно.

"У Началовых наряды забирал мой помощник. Он рассказал, что мама Юлии была в слезах. Она очень трогательно прощалась с этими платьями", - цитирует Васильева sobesednik.ru.

Телеведущий сказал, что одежда Началовой на его выставке привлекает особое внимание. Посетители подолгу разглядывают наряды звезды.

"Юлия Началова - не забытая певица. Ранняя смерть красивой молодой женщины никого не может оставить равнодушным. Трагедия всегда прибавляет интерес к истории любого человека", - объяснил Александр Васильев.

Напомним, Юлия Началова умерла в марте 2019 года.

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