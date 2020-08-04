Перенесшая инсульт Кондулайнен сломала руку в больнице

Лечение затягивается

62-летняя актриса Елена Кондулайнен, которую в конце июля госпитализировали с инсультом, получила перелом руки в Боткинской больнице.

Несколько дней назад заслуженную артистку перевели из реанимации в обычную палату. Она понемногу восстанавливается под присмотром врачей.

"Речь у Лены восстановилась полностью. Процесс выздоровления идет, но случилась еще одна неприятность. Лена шла в душ, оступилась, упала и сломала руку", - рассказал kp.ru работник "Театра Луны", где работает Кондулайнен.

Напомним, Елене Кондулайнен стало плохо 24 июля, когда она находилась в столичном ресторане. В больнице выяснилось, что у звезды случился инсульт. "У Лены была затруднена речь, правую руку не могла поднять", - рассказали в окружении артистки.

Кондулайнен сыграла в фильмах "Сто дней до приказа", "Зверобой", "Бабник", "Русь изначальная".

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