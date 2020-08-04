Лукашенко предупредил о скатывающейся к пропасти планете

Она может взорваться в любой момент

Планета скатывается к пропасти и может "взорваться" в любой момент. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов главы государства.

"Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется", - приводит его слова РИА Новости.

Лукашенко также отметил, что международно-правовые и многосторонние политические инструменты урегулирования "фактически стали анахронизмами и никем не учитываются". "Мировые правящие элиты выработать новые, к сожалению, оказались не в состоянии", - добавил он.

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