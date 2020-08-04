Слухи о продаже базы данных онлайн-голосования являются вымыслом

Информация о базе данных голосования по Конституции - фейк

Информация о продаже в даркнете базы данных голосования по Конституции – фейк, заявил начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Он предположил, что мошенники выдают "пустышку" за личные данные пользователей, полученных в государственном ведомстве.

Ранее корреспондент газеты "Коммерсантъ" обнаружил объявления о продаже 1,2 миллиона строк таких данных по полтора доллара за каждую. Журналист получил от продавца пример скриншота такой объединенной базы с фамилией, именем, отчеством, ИНН и данными по зарегистрированным компаниям гражданина.

"Мы увидели, что он не электронный избиратель. Как так? Очень просто – данных этого гражданина в реестре заявлений на электронное голосование, и, тем более, в самом реестре электронных избирателей нет. По открытым источникам (ФИО гражданина значится в реестре индивидуальных предпринимателей) оказалось, что он не имеет московской регистрации, он житель микрорайона Востряково, города Домодедово, Московской области. Его вообще не могло быть в реестре электронных избирателей, потому что ДЭГ принимали участие только жители Москвы и Нижегородской области", - сказал Костырко в блоге для сайта "Эха Москвы".

По его словам, это "точно никакая не база электронных избирателей". Происхождение базы неясно, откуда в ней данные, помимо паспортных - тоже неизвестно, а также почему там люди с подмосковной пропиской.

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