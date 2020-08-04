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Лукашенко попросил белорусов "не предавать"

14:36
  • вторник
  • 04 августа 2020

Власти примут любое решение граждан на выборах

Власти Белоруссии примут любое решение граждан на предстоящих президентских выборах. Действующий глава государства выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту в преддверии голосования. Александр Лукашенко попросил белорусов "не предавать".
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"Скажу уже сегодня для всего мира. Мы, власти, и я, прежде всего, как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте, предательство не прощается даже на небесах", - заявил Лукашенко.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. На высший государственный пост претендуют пятеро кандидатов. Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Белорусский лидер призвал белорусов воздержаться от проявления эмоций и "дать ему спасти страну". Лукашенко заверил граждан, что через год-два он ситуацию "устаканит".

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