Вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Ему прочат место советника в "Реале"

Испанский голкипер Икер Касильяс, которые последние годы играл за португальский "Порту", объявил о завершении спортивной карьеры.

"Важным является путь, которым вы идете, и люди, которые сопровождают вас, а не пункт назначения, к которому он вас приведет, потому что он с проделанной работой и вложенными усилиями всегда один, - написал 38-летний футболист в Twitter. - Думаю, что могу без колебаний сказать, что это был путь и пункт назначения мечты. Спасибо".

Как напоминает matchtv.ru, в мае прошлого года Икер Касильяс перенес инфаркт и взял паузу в карьере. Несмотря на это, он получил медаль за победу "Порту" в чемпионате Португалии сезона-2019/20.

По данным СМИ, Касильяса могут назначить советником президента клуба "Реал Мадрид", где он играл с 1998 по 2015 год.

Икер Касильяс - чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе испанской сборной.

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