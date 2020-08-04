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Вакцину от коронавируса могут включить в календарь прививок

14:59
  • вторник
  • 04 августа 2020

Вакцинация предотвратит вторую волну COVID-19

Вакцинацию от коронавируса могут включить в национальный календарь профилактических прививок и в программу обязательного медицинского страхования. Такое предложение подготовили в комитете Совета Федерации по социальной политике. В Совфеде уверены, что инициативу поддержат и в Минздраве.
Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и добровольной

"Мы в начале осенней сессии с такой инициативой будем выходить к Минздраву, уверен, что Минздрав это тоже поддержит. Несколько дней назад министр выступал и сказал, что вакцинация будет бесплатной для граждан", - сообщил член комитета, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Инициатива, по словам сенатора, даже не требует разработки законопроекта – достаточно приказа Минздрава. По мнению Круглого, вакцинация предотвратит возможную вторую волну коронавируса в России, передает ТАСС.

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