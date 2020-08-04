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Частный мотодельтаплан разбился в Подмосковье (видео)

15:08
  • вторник
  • 04 августа 2020

Один человек погиб

Один человек погиб и один пострадал при падении частного мотодельтаплана в Московской области.

Инцидент произошел в районе 97-го километра трассы М-1, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

После крушения пилоты оказались заблокированы конструкциями мотодельтаплана. Их пришлось доставать при помощи специальных устройств. На месте работают спасатели.

По данным "Пятого канала", погибший - 37-летний пилот Вячеслав Карерткин. Второй участник полета госпитализирован с травмами.

UPD (15:38 мск): второй пилот умер в Можайской ЦРБ.

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