Роскомнадзор обнаружил более 30 сайтов-двойников Росреестра

Мошенники обманули россиян на 3,7 миллиарда рублей

Мошеннические интернет-ресурсы, перепродающие сведения из Единого государственного реестра недвижимости, заблокировал Роскомнадзор. Ведомство обнаружило 34 сайта-двойника Росреестра. По подсчетам экспертов, за 2019 год доход владельцев этих "дублей" составил 3,7 миллиарда долларов.

"Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), осуществляется Росреестром и Федеральной кадастровой палатой", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Росреестра. Сайты-двойники - незаконные, они создают предпосылки к мошенничеству в сфере оборота недвижимости и нарушают оборот персональных данных.

В ведомстве сообщили также, что к ним поступают жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники. Кроме того, в некоторых случаях мошенники просто получают предоплату и исчезают на просторах сети.

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