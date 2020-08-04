ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роскомнадзор обнаружил более 30 сайтов-двойников Росреестра

15:17
  • вторник
  • 04 августа 2020

Мошенники обманули россиян на 3,7 миллиарда рублей

Мошеннические интернет-ресурсы, перепродающие сведения из Единого государственного реестра недвижимости, заблокировал Роскомнадзор. Ведомство обнаружило 34 сайта-двойника Росреестра. По подсчетам экспертов, за 2019 год доход владельцев этих "дублей" составил 3,7 миллиарда долларов.
Росреестр запустил беспилотники для земельного надзора

"Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), осуществляется Росреестром и Федеральной кадастровой палатой", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Росреестра. Сайты-двойники - незаконные, они создают предпосылки к мошенничеству в сфере оборота недвижимости и нарушают оборот персональных данных.

В ведомстве сообщили также, что к ним поступают жалобы граждан и организаций на недостоверную информацию, полученную через сайты-двойники. Кроме того, в некоторых случаях мошенники просто получают предоплату и исчезают на просторах сети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Роскомнадзор
Роскомнадзор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.