Ростуризм оценил потери из-за закрытых для иностранцев границ

Только за первое полугодие отрасль потеряла полтриллиона рублей

Доходы от иностранных туристов в России в прошлом году составили 10,9 миллиарда долларов. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений и цветных металлов.

В этом году из-за закрытых границ российская туриндустрия недополучила 500 миллиардов рублей, сообщила Догузова в интервью "Аргументам и фактам".

Ограничения на въезд в Россию иностранных граждан был введен 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса и с тех пор неоднократно продлевался. Кроме того, россияне не могут выезжать за пределы страны с целью туризма.

Ранее, оценивая потери туристической отрасли России в первом полугодии, глава Ростуризма называла сумму 1,5 триллиона рублей.

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