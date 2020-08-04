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В Москве еще пять магазинов закрыты из-за нарушений масочного режима

15:19
  • вторник
  • 04 августа 2020

Ранее были закрыты два сетевых магазина

В Москве из-за нарушения масочного режима приостановлена работа пяти магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

Среди закрытых – магазины трех торговых сетей.

Ранее на востоке столицы были временно закрыты два сетевых магазина из-за аналогичных нарушений.

Масочный режим в Москве действует с 12 мая. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки.

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