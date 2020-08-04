Командование пятого корпуса армии США перебралось к границам России

Начало работы командного центра назвали "особенным днем"

Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу. Варшава и Вашингтон торжественно объявили о начале деятельности командного центра. Число размещенных в Польше американских военных увеличится еще на одну тысячу.

" Польша и США окончательно согласовали соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве… Сегодня у нас действительно особенный день, потому что мы объявляем об активации выдвинутого командования пятого корпуса в Польше", - заявила американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер на торжественной церемонии в Кракове.

В свою очередь, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал решение о передислокации американского командования на польскую территорию "венцом" действий, связанных с увеличением присутствия войск США. Сейчас в Польше дислоцировано около 5 тысяч американских военных, есть договоренность увеличить контингент еще на одну тысячу.

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