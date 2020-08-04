ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Командование пятого корпуса армии США перебралось к границам России

15:34
  • вторник
  • 04 августа 2020

Начало работы командного центра назвали "особенным днем"

Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу. Варшава и Вашингтон торжественно объявили о начале деятельности командного центра. Число размещенных в Польше американских военных увеличится еще на одну тысячу.
Польша отказалась размещать американские F-35 вблизи российских границ

" Польша и США окончательно согласовали соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве… Сегодня у нас действительно особенный день, потому что мы объявляем об активации выдвинутого командования пятого корпуса в Польше", - заявила американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер на торжественной церемонии в Кракове. 

В свою очередь, глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал решение о передислокации американского командования на польскую территорию "венцом" действий, связанных с увеличением присутствия войск США. Сейчас в Польше дислоцировано около 5 тысяч американских военных, есть договоренность увеличить контингент еще на одну тысячу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Солдаты США
Солдаты США
Армия США
Армия США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.