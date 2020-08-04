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Осенью появятся три новых штамма гриппа, от которых россияне еще не прививались

15:34
  • вторник
  • 04 августа 2020

Вакцинация может начаться раньше

Роспотребнадзор предупредил о появлении новых вирусов гриппа этой осенью.

Речь идет о четырех штаммах вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными. По словам главного санитарного врача страны Анны Поповой, от этих мутация россияне еще не получали прививку.

Традиционно всероссийская кампания по вакцинации от гриппа стартует в сентябре. В условиях пандемии COVID-19 она может начаться уже в августе. Об этом ранее говорил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует в сезоне 2020–2021 годов вакцины, содержащие вирусы, подобные H1N1, H3N2, B/Victoria lineage и B/Yamagata lineage.

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