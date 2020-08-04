Прилежным студентам могут предоставить скидку на оплату обучения

Предложены поправки в закон "Об образовании"

Студентам российских вузов, успешно прошедшим аттестацию за минувший год, могут предоставить скидку на оплату за обучение. Законопроект представили в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Поправки предлагается внести в статью 101 закона "Об образовании в России".

Если закон одобрят, государственные и муниципальные вузы обяжут предоставлять скидки по оплате обучения студентам, у которых нет академических задолженностей и дисциплинарных взысканий.

Авторы инициативы поясняют, что цель проекта – снизить финансовую нагрузку на российские семьи. Во многих вузах ь мало бюджетных мест, а обучение недешево. Россияне, как отмечают авторы проекта, выкраивают деньги из семейного бюджета или оформляют кредиты на обучение своих детей. При этом стоимость обучения в вузе ежегодно повышается на 3-7%, приводит комментарий к законопроекту ТАСС.

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