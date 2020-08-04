Актер из "Гарри Поттера" оказался наркоманом со стажем

Сейчас звезда поттерианы в завязке

Британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в фильмах о волшебнике Гарри Поттере, признался, что 20 лет сидел на наркотиках.

По его словам, у него всегда была склонность к зависимостям. В 12 лет Джейсон начал выпивать. Он рассказал, что он и его друзья выпили бутылку виски, а после чего устроили дебош.

"Я здорово нажрался и направился в туалет, где меня и стошнило. Потом в ванной я обнаружил девочку, мы с ней пообжимались (храни ее Господь), потом я вывалился на улицу, где меня снова стошнило. По дороге домой я свалился и, ударившись головой о бордюр, вырубился. Проснулся я утром с трудом. От меня разило за версту алкоголем и рвотой, голова раскалывалась. Хотел ли я повторения? Разумеется!", - вспомнил актер.

В 16 лет он пересел с алкоголя на наркотики. Свою зависимость он описал как "длившуюся десятилетиями любовную интригу". Так продолжалось 20 лет, пока одна мысль, пришедшая ему в голову, его здорово не испугала.

Айзекс подумал, что если все, кого он любит, умрут, то ему будет все равно и даже больше – теперь можно будет употреблять все, что подвернется под руку, прикрываясь тем, что он "так справляется с горем".

В настоящее время 57-летний актер находится в завязке, не употребляет ни алкоголь, ни наркотики и пытается "искать счастье в простых вещах", пишет Daily Mail.

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