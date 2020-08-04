Депутат Мосгордумы рассказала об изменении в обществе отношения к понятию старости

Москва разрабатывает новые форматы активной социальной жизни пенсионеров

Новые форматы для активной социальной жизни пенсионеров разрабатывается в столице. Об этом сообщила член комиссии по экономической и социальной политике Московской городской Думы Ольга Мельникова.

Она напомнила, что в Москве работают семь клубов "Мой социальный центр", за первый год работы их посетили более 100 тысяч человек. Это свидетельствует о растущей активности старшего поколения и изменении общества к понятию старости.

"Пенсионная реформа привлекла внимание к тому, что нынешние пенсионеры все дольше хотят оставаться активными, и создаваемые в Москве возможности, форматы позволяют найти занятия на любой вкус. Занятия для людей старшего поколения были организованы в центрах социального обслуживания, спортивных учреждениях, в парковых зонах", - сказала Мельникова агентству "Москва".

Сейчас в клубах "Мой социальный центр" организовано 3,5 тысячи активностей: хобби, интеллектуальное развитие, новые навыки, тренажерные залы, бильярдные. По мнению Мельниковой, общество уходит от стереотипа, что пенсионеры должны только заниматься внуками, жить интересами семьи, оставаться дома или уезжать на дачу.

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