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Москвичей ждут пульсирующие ядра антициклона и противные осенние дожди

16:44
  • вторник
  • 04 августа 2020

Теплая погода сменится похолоданием

Москвичей на следующей неделе ожидают "противные осенние дожди". Такой прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Кроме того, в регион придет существенное похолодание.

В начале недели дневная температура будет на уровне 20 градусов, но во второй половине опустится до 15 градусов. Примерно такая же температура будет и ночью, благодаря облачности.

На этой неделе погоду в Москве будут определять пульсирующие ядра антициклона. Дважды произойдет смена антициклонов. Первый раз это случится в четверг вечером. Из-за этого в последний рабочий день температура воздуха в столице немного опустится – до 23-25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер, местами возможна грозовая облачность, рассказала Позднякова агентству РИА Новости.

В субботу столичный регион окажется в центре антициклона. Воздух прогреется до +26, а ночью – до +16. Уже в воскресенье на смену придет другой антициклон, который принесет с собой понижение температуры.

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