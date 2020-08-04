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В Сибири подросток погиб под дорожным катком в первый рабочий день

16:31
  • вторник
  • 04 августа 2020

Дела находятся на контроле Генпрокуратуры

В Иркутской области возбуждены два уголовных дела после гибели 16-летнего подростка под дорожным катком.

Дела расследуются по статьям "Нарушение правил техники безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Причинение смерти по неосторожности".

ЧП произошло в городе Тулун 23 июня. Подросток устроился на работу в компанию, которая занималась укладкой асфальта. В какой-то момент мальчик упал на спину и попал под каток. От полученных травм он скончался на месте.

Выяснилось, что строительная бригада работала неофициально, а у подростка был первый рабочий день. Руководитель подрядной организации не оформил с ним трудовые отношения и не провел инструктаж по охране труда.

С теми же нарушениями к работе был привлечен водитель асфальтоукладчика, который совершил наезд на подростка. Кроме того, у него не было разрешения на управление техникой.

Результаты расследования уголовных дел, а также устранение выявленных нарушений взяты под контроль Генеральной прокуратурой России, передает РИА Новости.

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