Врачи спасли жизнь раненному в сердце мальчику

Старший брат выстрелил в него из ружья

Астраханские врачи спасли десятилетнего мальчика с пулей в сердце.

Несчастный случай произошел вечером 3 августа в Трусовском районе. По предварительным данным, родители и трое детей – два сына и дочь – собирались выйти на улицу. Пока младший ребенок завязывал шнурки, его 21-летний старший брат играл с пневматическим ружьем. В какой-то момент подросток выстрелил в малыша по неосторожности, думая, что ружье незаряженное.

"Ребенка экстренно прооперировали в ОДКБ, счет шел на минуты. Кровотечение внутри сердца могло привести к полной его остановке в любой момент", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Астраханской области.

Сейчас мальчик находится в тяжелом стабильном состоянии, угрозы жизни нет. Через две недели его планируют выписать домой.

Уточняется, что выстрел произошел из хранившейся дома пневматической винтовки, которая не требует регистрации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"