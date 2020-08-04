Собянин рассказал об амбициозных задачах Московского метрополитена

Мэр побывал на строительстве станции "Университет Дружбы Народов"

В этом году в Москве введут в эксплуатацию 25 километров новых линий метро. И, несмотря на сложности с пандемией, график удается выдерживать. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин, осматривая ход строительства станции "Университет Дружбы Народов". Она располагается на Коммунарской ветке. Эта линия станет одной из самых протяженных в столице.

Метростроевцы прокладывают путь на юг: от МЦК до Троицка в Новой Москве строится новая, Коммунарская линия столичной подземки. Ее протяженность составит почти 40 километров, а это 16 новых станций. Их возводили даже во время пандемии.

На станции "Университет дружбы народов" инженерные работы выполнены уже наполовину. Основные монолитные конструкции - пассажирская платформа и пути для движения поездов - сооружены. Уже этой осенью строительство выйдет на финишную прямую: начнется отделка новой станции Московского метрополитена.

Оформление будет динамичным и ярким, обещают архитекторы. "Университет дружбы народов" уже негласно прозвали станцией "молодости". Ведь основной пассажиропоток составят студенты: в шаговой доступности от метро РУДН, университеты МВД и геологоразведки, ряд научных институтов. Учащимся и преподавателям вузов больше не нужно будет пересаживаться на наземный транспорт. Что говорить о жителях ближайших кварталов - так близко к их домам метро еще не "подходило". Станция необходимая и долгожданная. И уже успела войти в историю. Впервые в практике московского метростроения из одного этого котлована стартовали сразу 4 тоннелепроходческих щита. Сейчас они работают на всем протяжении Коммунарской ветки.

"Два щитовых комплекса идут в сторону Новаторов, и два щитовых комплекса идут в южную часть - на улицу Генерала Тюленева. Два комплекса заканчивают проходку в ноябре, в конце ноября, еще один комплекс, который идет на север, он заканчивает в декабре, и в марте заканчивается проходка полностью с этой станции", - рассказал заместитель главного инженера компании-подрядчика Олег Кузнецов.

Основные проходческие работы завершат в начале 2021 года. А полностью достроить ветку столичные власти пообещали к 2023.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у Московского метрополитена на этот год очень амбициозные задачи: 14 километров метро уже введено, и еще 10 километров должно быть построено до конца года. То есть в течение года - около 25 километров. Это огромный объем работы, огромные задачи, которые требуют постоянного внимания, концентрации сил, усилий, ресурсов. Надеюсь, что строители справятся с этой непростой задачей", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне профессионального праздника - Дня строителя - Сергей Собянин наградил самых активных метростроевцев. Сейчас они как раз трудятся на Коммунарской линии. Ее запуск значительно сократит трафик на дорогах юго-запада города и обеспечит скоростную связь с Новой Москвой. А перегруженные сегодня Сокольническая и Калининско-Солнцевская ветки метро после открытия новой параллельной линии станут значительно свободнее.

Елена Сахно, Владимир Черных, Виктор Мальцев, Александр Голубев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"