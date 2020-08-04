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Собянин рассказал об амбициозных задачах Московского метрополитена

17:59
  • вторник
  • 04 августа 2020

Мэр побывал на строительстве станции "Университет Дружбы Народов"

В этом году в Москве введут в эксплуатацию 25 километров новых линий метро. И, несмотря на сложности с пандемией, график удается выдерживать. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин, осматривая ход строительства станции "Университет Дружбы Народов". Она располагается на Коммунарской ветке. Эта линия станет одной из самых протяженных в столице.

Метростроевцы прокладывают путь на юг: от МЦК до Троицка в Новой Москве строится новая, Коммунарская линия столичной подземки. Ее протяженность составит почти 40 километров, а это 16 новых станций. Их возводили даже во время пандемии.

На станции "Университет дружбы народов" инженерные работы выполнены уже наполовину. Основные монолитные конструкции - пассажирская платформа и пути для движения  поездов - сооружены. Уже этой осенью строительство выйдет на финишную прямую: начнется  отделка новой станции Московского метрополитена.

Оформление будет динамичным и ярким, обещают архитекторы. "Университет дружбы народов" уже негласно прозвали станцией "молодости". Ведь основной пассажиропоток составят студенты: в шаговой доступности от метро РУДН, университеты МВД и  геологоразведки, ряд научных институтов. Учащимся  и преподавателям вузов больше не нужно будет пересаживаться на наземный транспорт. Что говорить о жителях ближайших кварталов - так близко к их домам метро еще не "подходило". Станция необходимая и долгожданная. И уже успела войти в историю. Впервые в практике московского метростроения из одного этого котлована  стартовали сразу 4 тоннелепроходческих щита. Сейчас они работают на всем протяжении Коммунарской ветки.

"Два щитовых комплекса идут в сторону Новаторов, и два щитовых комплекса идут в южную часть - на улицу Генерала Тюленева. Два комплекса заканчивают проходку в ноябре, в конце ноября, еще один комплекс, который идет на север, он заканчивает в декабре, и в марте заканчивается проходка полностью с этой станции", - рассказал заместитель главного инженера компании-подрядчика Олег Кузнецов.

Основные проходческие работы завершат в начале 2021 года. А полностью достроить ветку столичные власти пообещали к 2023.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у Московского метрополитена на этот год очень амбициозные задачи: 14 километров  метро уже введено, и еще 10 километров  должно быть построено до конца года. То есть в течение года - около 25 километров. Это огромный объем работы, огромные задачи, которые требуют постоянного внимания, концентрации сил, усилий, ресурсов. Надеюсь, что строители справятся с этой непростой задачей", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Накануне профессионального праздника -  Дня строителя - Сергей Собянин наградил самых активных метростроевцев. Сейчас они как раз трудятся на Коммунарской линии.  Ее запуск значительно сократит трафик на дорогах юго-запада города и обеспечит скоростную связь с Новой Москвой. А перегруженные сегодня Сокольническая и Калининско-Солнцевская  ветки метро после открытия новой параллельной линии станут значительно свободнее. 

Елена Сахно, Владимир Черных, Виктор Мальцев, Александр Голубев, "ТВ Центр".

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Строительство станции "Университет Дружбы Народов" Московского метрополитена
Строительство станции "Университет Дружбы Народов" Московского метрополитена
Строительство станции "Университет Дружбы Народов" Московского метрополитена
Строительство станции "Университет Дружбы Народов" Московского метрополитена
Строительство станции "Университет Дружбы Народов" Московского метрополитена
Строительство станции "Университет Дружбы Народов" Московского метрополитена
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