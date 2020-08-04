"В обиду не дадим": В МИД назвали спектаклем задержание россиян в Белоруссии

Их вина ничем не доказана

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание в Белоруссии российских граждан.

Дипломат отметила, что происходящее в соседней стране – спектакль, а Россия не "даст в обиду" задержанных россиян, вина которых ничем не доказана.

Захарова согласилась со словами белорусского президента Александра Лукашенко о том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам.

"Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия", - подчеркнула дипломат.

Ранее Лукашенко выступил с посланием народу и Национальному собранию. В нем он заявил, что задержанные 33 россиянина специально были направлены в Белоруссию, а заявления о том, что они летели в Стамбул, назвал "враньем и легендой".

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