"До Владивостока будет тяжело": Лукашенко обратился к народу

Белорусский президент затронул тему отношений с Россией

В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента страны. И сегодня же Александр Лукашенко выступил с посланием к парламенту и народу. О своих соперниках на выборах он говорил немного, но немалую часть выступления глава государства посвятил российско-белорусским отношениям. Лукашенко заявил, что Россия останется союзником Белоруссии, хотя, по его словам, братские отношения между двумя странами сменились партнерскими.

Свое ежегодное послание к гражданам и парламенту белорусский президент начинает с оценки происходящего в мире. Для большей убедительности слова Лукашенко подкрепляются видеорядом на большом экране. Планета, резюмирует белорусский лидер, постепенно, но уверенно катится к пропасти.

"На этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь - единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом. Поэтому сегодня на разрыв: и Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников, и Запад последнее время стал проявлять к нам более предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную предсказуемую внешнюю политику. Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", - заявил Лукашенко.

В это время режиссер телетрансляции крупным планом показывает российского посла в Минске. Дмитрий Мезенцев в числе приглашенных. Накануне в российском МИД заявили: 33 наших граждан белорусские правоохранители задержали безосновательно и под надуманным предлогом. Известно, что через Минск россияне транзитом направились в другую страну и никаких белорусских законов не нарушали.

"Слушайте, какие только там выводы, какие предложения. Дошли до того, что аж два президента договорились! Так вот, это - очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье - про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, - это легенда. Я плохой, может быть, географ, но не понимаю. А чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто же можно было из Новороссийска, из Крыма, в конце концов. Махнул — и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь?" – недоумевал Лукашенко.

Ситуация на контроле у наших дипломатов. Они в тесном контакте с белорусскими коллегами и, конечно, с самими задержанными.

"Мы - родные люди! Мы - белорусы, украинцы, русские россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело. Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны бегать их ловить по лесам. Мы же их отловим", - пригрозил Лукшенко.

В своем послании белорусский лидер несколько раз упомянул предстоящие президентские выборы. По его мнению, в стране действует целая армия интернет-троллей и провокаторов. Их цель дестабилизировать ситуацию.

"Мы - государство. Мы никогда не выиграем эту битву в интернете. Потому, что она желтая. Мы же можем опуститься на уровень желтизны. Простите, обзывать всех шлюхами и проститутками [тех,] кто нам не нравится. Люди потеряли всякую совесть. Я уже не говорю о тех, которых я взрастил на собственных руках, на собственной груди. Да господь с ними! Я же президент, в семье разные бывают дети", - заявляет Лукашенко.

Эксперты подчеркивают: эта речь президента, скорее, программная. Лукашенко-кандидат называет своих соперников "альтернативщиками" и призывает "не путаться под ногами и не мешать спасать страну".

"На нас, крепком монолитном обществе решили отработать эти цветные революции с учетом новых информационных технологий. Не получится. Как только разбогатели некоторые, простите уж непопулярно, перед выборами, как только в кармане что-то появилось, мы начали кричать: нам хочется больше, нам мешают, старый президент не дает работать и прочее. Успокойтесь. Успокойтесь, слава богу, что еще так живем", - говорит Лукашенко.

В своем послании белорусский президент часто апеллировал к молодежи, называя предстоящие 5 лет – "пятилеткой молодой Белоруссии".

"Рано или поздно вернешься, потому что здесь зарыта твоя пуповина, корни твои здесь. Я вам приводил пример по отдельным польским студентам — их около 2000, они выехали за пределы Белоруссии, учились в Польше. И как только пандемия ударила, они взвыли, их выкинули из страны. И они попросились обратно в несвободную страну, к диктатору. И диктатор их принял. И за это получил. Они все там постятся и хайпуются. Но ничего, я переживу", - заявил Лукашенко.

Ждет Белоруссию и конституционная реформа. Президент поручил парламентариям подготовить свои предложения по изменениям в Основном законе страны.



Матвей Шестаков, Кирилл Олянский, "ТВ Центр".

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