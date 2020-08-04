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Момент спасения семилетней девочкой ребенка в Крыму попал на видео

17:39
  • вторник
  • 04 августа 2020

Не умеющий плавать мальчик упал в бассейн

В Крыму семилетнюю девочку из Тулы наградят за спасение тонувшего мальчика, пятилетнего жителя Когалыма.

Инцидент произошел в одном из отелей Судака. На появившемся в интернете видео можно заметить, как мальчик, катаясь на самокате, потерял управление, упал в бассейн и начал тонуть, так как не умел плавать. В ту же секунду девочка, не раздумывая, в платье бросилась в воду и помогла мальчику держаться на поверхности. Подоспевшие взрослые достали ребенка из бассейна.

"Такой поступок без сомнений заслуживает уважения и поощрения", - заявил РИА Новости министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

На данный момент устанавливаются контакты родителей ребенка, готовятся необходимые документы для представления к награде.

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