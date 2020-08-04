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В Петербурге задушили популярного ЛГБТ-тиктокера

18:23
  • вторник
  • 04 августа 2020

Задержан хозяин квартиры

TikTok-блогера из Таджикистана нашли с признаками асфиксии в квартире друга в Санкт-Петербурге.

Тело 22-летнего Али Забирова (Егора Громова) обнаружили в дома на улице Маршала Казакова. Молодой человек лежал в трусах и темной кофте лицом в подушку.

По подозрению в его убийстве задержан 45-летний россиянин, владелец квартиры, передает РИА Новости. Но пока точных утверждений, что юноша стал жертвой преступления, нет.

Погибший не скрывал своей нетрадиционной сексуальной ориентации и часто выкладывал в социальную сеть TikTok свои полуобнаженные танцы. За его творчеством следили около 3 тысяч человек.

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