Депутат МГД Семенников предупредил об основных схемах вымогательства в соцсетях

Мошенники стали циничнее

Депутат Мосгордумы Александр Семенников рассказал об основных схемах мошенничества в социальных сетях. По его словам, преступники не устают изобретать новые способы злоупотребления доверием граждан.

"Особенно печально, что в последнее время для этого все чаще стали использовать абсолютно циничные, бесчеловечные способы - мошенники играют на самом святом для любого нормального человека, то есть на родственных и дружеских чувствах. А с улиц основная арена "разводок" переместилась в интернет", - заявил Семенников агентству "Москва".

Сейчас остерегаться приходится и сообщений в социальных сетях от имени друзей и родственников, пояснил депутат. Взломав аккаунт в соцсетях, мошенники рассылают по всему списку контактов просьбы "одолжить" денег, рассказывая о болезни родственника, ДТП и других трагических обстоятельствах. Первое, что необходимо сделать в этом случае - связаться с другом или близким родственником, от лица которого оно пришло, советует Семенников.

"Если другого канала связи нет, можно попытаться установить, действительно ли автор сообщения тот, за кого себя выдает. Для этого можно задать ему уточняющие вопросы, ответы на которые не могут знать посторонние люди. Например, обстоятельства, при которых вы познакомились. Или какие-либо не опубликованные в сети факты семейной истории. Если собеседник ведет себя нервно и отказывается от разговора - можно считать установленным, что это мошенник", - пояснил депутат.

Кроме того, мошенники часто просят перевести деньги для лечения тяжело больных людей, как правило, детей. В этом случае, говорит Семенников, придется провести небольшое исследование.

"При помощи поисковых машин узнать, о каком фонде идет речь, занимается ли он данной проблемой, сверить его реквизиты с указанными в сообщении. Нужно обратить внимание на репутацию фонда, в том числе отзывы о его работе от тех, кому он помог. Имеет значение и длительность работы благотворительной организации", – сказал Семенников, добавив, что можно созвониться с представителями фонда по номеру, указанному на сайте.

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