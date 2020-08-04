Депутат МГД Лариса Картавцева рассказала о ситуации с коронавирусом в столице

Борьба с COVID-19 продолжается

Столица достигла стабильно минимального суточного прироста заболевших коронавирусом. Об этом сообщила председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Лариса Картавцева. По ее мнению, уже можно говорить о достижении "нижнего плато" по числу ежедневно выявляемых инфицированных больных в городе.

"В настоящее время это число составляет до 700 случаев в сутки, что в 10 раз ниже майских показателей", - сказала Картавцева "Аргументам и фактам".

По итогам июля, среднесуточный темп прироста новых случаев составил 0,28%. По данным на 4 августа, общее число пациентов с коронавирусом в Москве достигло 239986, за минувшие сутки тесты на COVID-19 оказались положительными у 691 жителя столицы.

Однако борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. За последние 24 часа в городе от вируса скончались 12 человек, с начала пандемии зафиксировано 4510 летальных исходов. При этом накануне 1 456 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, общее количество выздоровевших увеличилось до 183 640.

По словам Картавцевой, в Москве за все время сделано свыше 6,5 миллионов тестов, по-прежнему можно свободно записаться на ИФА- и ПЦР-тестирование.

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