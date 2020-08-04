Город накрыло огромным грибом: в Бейруте прогремели мощные взрывы

Взрывной волной выбило окна и двери в соседних домах

В Ливане прогремели как минимум два мощных взрыва в районе порта Бейрута.

По информации телеканала Al Mayadeen, взрывы произошли на складе, где хранились пиротехнические средства. На видео можно заметить, как в воздух поднимается гигантское облако в форме гриба.

Взрывная волна повредила ряд соседних зданий, во многих домах выбило окна и двери, разрушились перекрытия.

Причина произошедшего пока не установлена. Как пишет "Интерфакс", десятки людей получили осколочные ранения. О точном количестве пострадавших пока не сообщается.

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