Город накрыло огромным грибом: в Бейруте прогремели мощные взрывы

Взрывной волной выбило окна и двери в соседних домах
В Ливане прогремели как минимум два мощных взрыва в районе порта Бейрута.
По информации телеканала Al Mayadeen, взрывы произошли на складе, где хранились пиротехнические средства. На видео можно заметить, как в воздух поднимается гигантское облако в форме гриба.
Взрывная волна повредила ряд соседних зданий, во многих домах выбило окна и двери, разрушились перекрытия.
Причина произошедшего пока не установлена. Как пишет "Интерфакс", десятки людей получили осколочные ранения. О точном количестве пострадавших пока не сообщается.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"