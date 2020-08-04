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Турецкий пляж закрыли после избиения украинской топ-модели

19:23
  • вторник
  • 04 августа 2020

Владелец пляжа обвиняет модель в клевете

Власти Турции приняли решение временно закрыть пляж, где избили украинскую топ-модель Дарью Кирилюк. В министерстве культуры и туризма страны назвали инцидент "исключительным и нежелательным".

"Предприятие закрыто на 15 дней", - сообщили в ведомстве, добавив, что власти Турции делают все для того, чтобы иностранные турист чувствовали себя безопасно. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент на турецком курорте Чешме произошел вечером 31 июля. В своих соцсетях Дарья Кирилюк сообщила, что охранники пляжа Момо напали на нее и еще троих девушек. По словам модели, сотрудники били ее по лицу. В подтверждение своих слов девушка выложила фотографию окровавленного лица.

В свою очередь, администрация пляжа заявила, что избиение произошло вне территории и пригрозила использовать "юридические пути", чтобы доказать непричастность сотрудников к инциденту. Его владелец обвинил Кирилюк в клевете.

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