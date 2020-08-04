Рыба поймала украинца и утащила на дно

Мужчина не выжил

На Украине рыбалка закончилась трагедией для жителя Закарпатской области.

Инцидент произошел в городе Мукачево. Мужчина рыбачил вблизи села Горбок. На крючок попалась крупная рыба, которая увлекла его на дно озера.

Поскольку глубина водоема составляла четыре метра, рыбак не смог выбраться на поверхность и утонул, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Водолазы нашли тело спустя два часа после звонка в службу спасения. Мужчину изъяли из воды и передали представителям правоохранительных органов. Какая именно рыба привела к трагичным последствиям, не уточняется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"