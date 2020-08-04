ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рыба поймала украинца и утащила на дно

19:39
  • вторник
  • 04 августа 2020

Мужчина не выжил

На Украине рыбалка закончилась трагедией для жителя Закарпатской области.

Инцидент произошел в городе Мукачево. Мужчина рыбачил вблизи села Горбок. На крючок попалась крупная рыба, которая увлекла его на дно озера.

Поскольку глубина водоема составляла четыре метра, рыбак не смог выбраться на поверхность и утонул, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Водолазы нашли тело спустя два часа после звонка в службу спасения. Мужчину изъяли из воды и передали представителям правоохранительных органов. Какая именно рыба привела к трагичным последствиям, не уточняется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сом
Сом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.