Рыба поймала украинца и утащила на дно

Мужчина не выжил
На Украине рыбалка закончилась трагедией для жителя Закарпатской области.
Инцидент произошел в городе Мукачево. Мужчина рыбачил вблизи села Горбок. На крючок попалась крупная рыба, которая увлекла его на дно озера.
Поскольку глубина водоема составляла четыре метра, рыбак не смог выбраться на поверхность и утонул, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Водолазы нашли тело спустя два часа после звонка в службу спасения. Мужчину изъяли из воды и передали представителям правоохранительных органов. Какая именно рыба привела к трагичным последствиям, не уточняется.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"