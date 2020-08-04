ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте

19:50
  • вторник
  • 04 августа 2020

На связь перестала выходить пожарная команда

По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва в Бейруте.

Их тела нашли в порту ливанской столицы. Губернатор Бейрута сообщил, что потеряна вязь с одной из пожарных команд, которая направилась к месту взрыва, пишет РИА Новости.

Как сообщает посольство России в Ливане, взрыв, предварительно, произошел в ангаре с пиротехникой, рядом мог находиться склад с газовыми баллонами. Телеканал "Аль-Арабия" утверждает, что рядом находится база ВМС Ливана.

Серия взрывов прогремела в порту Бейрута вечером 4 августа. Очевидцам удалось заснять, как взрывное облако в форме гриба накрыло часть города. Многие дома оказались разрушены взрывной волной. Под обломками могут находиться люди.

Местные СМИ пишут, что причиной взрыва мог стать ракетный удар ВВС Израиля по складу "Хезболлах". Но официальные источники свои версии пока не называют.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Взрыв в Бейруте
Взрыв в Бейруте
Взрыв в Бейруте
Взрыв в Бейруте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.