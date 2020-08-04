10 человек погибли в результате взрыва в Бейруте

На связь перестала выходить пожарная команда

По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва в Бейруте.

Их тела нашли в порту ливанской столицы. Губернатор Бейрута сообщил, что потеряна вязь с одной из пожарных команд, которая направилась к месту взрыва, пишет РИА Новости.

Как сообщает посольство России в Ливане, взрыв, предварительно, произошел в ангаре с пиротехникой, рядом мог находиться склад с газовыми баллонами. Телеканал "Аль-Арабия" утверждает, что рядом находится база ВМС Ливана.

Серия взрывов прогремела в порту Бейрута вечером 4 августа. Очевидцам удалось заснять, как взрывное облако в форме гриба накрыло часть города. Многие дома оказались разрушены взрывной волной. Под обломками могут находиться люди.

Местные СМИ пишут, что причиной взрыва мог стать ракетный удар ВВС Израиля по складу "Хезболлах". Но официальные источники свои версии пока не называют.

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