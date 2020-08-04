ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео последствий мощного взрыва в Бейруте

20:11
  • вторник
  • 04 августа 2020

Взрыв был слышен даже на Кипре

Не меньше 10 человек погибли в результате мощного взрыва в Бейруте. Сейчас на месте ЧП идут поисково-спасательные работы. Сотни человек доставляют в местные больницы. Видео последствий взрыва публикует ТВЦ.RU.
Здание российского посольства повреждено в результате взрыва в Бейруте

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута во вторник вечером. Взрывная волна повредила многие здания в жилых дома столицы Ливана. Глава Бейрута заявил, что врыв нанес ущерб половине города. Пострадало в том числе здание посольства России в Ливане.

Как пишет РИА Новости, звук взрыва был слышен на Кипре. Расстояние между Бейрутом и Никосией составляет около 250 километров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Взрыв в Бейруте
Взрыв в Бейруте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.