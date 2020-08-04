Видео последствий мощного взрыва в Бейруте

Взрыв был слышен даже на Кипре

Не меньше 10 человек погибли в результате мощного взрыва в Бейруте. Сейчас на месте ЧП идут поисково-спасательные работы. Сотни человек доставляют в местные больницы. Видео последствий взрыва публикует ТВЦ.RU.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута во вторник вечером. Взрывная волна повредила многие здания в жилых дома столицы Ливана. Глава Бейрута заявил, что врыв нанес ущерб половине города. Пострадало в том числе здание посольства России в Ливане.

Как пишет РИА Новости, звук взрыва был слышен на Кипре. Расстояние между Бейрутом и Никосией составляет около 250 километров.

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