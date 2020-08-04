Здание российского посольства повреждено в результате взрыва в Бейруте

В здании выбило стекла

Фасад здания посольства России в Ливане получил повреждения в результате взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил представитель дипмиссии Дмитрий Лебедев.

По его словам, среди сотрудников посольства пострадавших нет. "Если попросту - у нас повылетали стекла", - сообщил Лебедев "Интерфаксу".

Сейчас посольство выясняет судьбу россиян, которые могли оказаться в районе ЧП. По предварительным данным, среди пострадавших и погибших граждан России нет.

Взрыв в порту Бейрута произошел во вторник вечером. Взрывной волной повреждены дома в радиусе нескольких километров. Сотни человек пострадали. Сообщается о не менее 10 погибших.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил случившееся с ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. По предварительным данным, взрыв произошел на складе пиротехники.

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