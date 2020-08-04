На отремонтированной Тверской открыли движение

Ремонт завершили досрочно

Ремонт участка Тверской улице от Моховой улицы до Настасьинского переулка завершен досрочно.

Об этом ТАСС заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. По участку возобновили движение транспорта.

"После завершения работ были нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположного направления. Линии рядности и элементы дорожной разметки нанесут спустя 10 дней в соответствии с технологией"- сообщил он.

В работах по замене асфальтобетонного покрытия приняли участие более 2,2 тысячи специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и свыше 1 350 единиц различной техники. Общая площадь работ составила около 50 тысяч квадратных метров.

"Замена асфальта проводилась по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке", - отметил Бирюков.

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