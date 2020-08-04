Десятки погибших и более 3 тысяч пострадавших: главное о взрыве в Бейруте

Взрывная волна повредила половину домов в столице Ливана

Этим вечером столицу Ливана сотрясла серия мощных взрывов. В результате оказалась полностью разрушена вся прибрежная инфраструктура, ударная волна выбила стекла в домах в радиусе нескольких километров, возникли несколько крупных пожаров. Власти сообщают что пострадала половина крупнейшего города страны. Минздрав страны сообщил, что погибли не менее 30 человек. Пострадали более трех тысяч человек. Но это цифра не окончательная

Около 6 вечера по Бейруту. В районе морского порта отчетливо слышен хлопок. Виден черный и белый дым, а затем над землей поднимается багрового цвета гриб, стремительно закрывая полнеба. Есть свидетельства, что звук от взрыва услышали за 250 километров от эпицентра - на Кипре.

Шокирующую картинку записывают на десятки мобильных телефонов с самых разных точек города. Видно, как гигантское облако будто бросает об землю. Взрывная волна сотрясает кварталы на несколько километров от эпицентра. Повреждены и жилые дома и офисы. В людей летят осколки окон, обломки рам, куски кирпичей.

По данным Ливанского общества Красного Креста, сотни человек с тяжелыми ранениями доставлены в больницы. Объявлен режим мобилизации медиков. Машин скорой помощи не хватает, людей вывозят просто неравнодушные люди на грузовиках и военные. Для этого в район порта стягиваются все новые и новые армейские подразделения. Сообщается, что немало пострадавших может оставаться под завалами разрушенных зданий. Известно о гибели 30 человек. Выжившие - те, кто могут стоять на ногах, - все в крови, контуженные - пытаются убежать как можно дальше от места ЧП.

— Моя машина была там, в эпицентре, она перевернулась. Я думаю, что моя травма из-за стекла, стекло порезало меня. Моя машина вся всмятку.

— Я не знаю, что случилось. Я ловил рыбу, услышал хлопок, развернулся и начал собираться домой. Потом услышал, как что-то взорвалось. Я получил ранение. Я так ничего и не понял. Вот всё, что я знаю.

Собирать данные о пострадавших серьезно мешают перебои с интернетом и мобильной связью в Бейруте. Не всегда удается дозвониться до пропавших. Но понятно, что среди раненых есть немало иностранных туристов. О российских не сообщается.

Взрыв задевает и торговое представительство России - пострадавших, по предварительным данным, нет. Ущерб нанесен и нашему посольству в Ливане. Оно находится в районе морского порта. Вынесло двери, выбило стекла на фасадной части здания. Известно, что незначительные ранения получила сотрудница дипмиссии. Ей оказана медицинская помощь.

Телеканал "Аль-Хадас" озвучивает версию о том, что по порту Бейрута мог быть нанесен ракетный удар. И цель атаки, которую приписывают ВВС Израиля, якобы - склад радикального движения "Хезболла". Тель-Авив уже опроверг эту информацию. В Ливане официально причины взрыва пока не озвучиваются. Представители армейского командования заявлений пока не делают. А вот глава спецслужбы республики Аббас Ибрагим уже сообщил, что считает преждевременной версию о теракте. А еще опровергнул другую - о взрыве склада с пиротехникой.

"Первоначальная версия о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности. В порту работают сейчас пожарные команды. Вертолеты тушат огонь с воздуха", - сообщил он.

По некоторым сообщениям, эпицентр взрыва пришелся на склад нитрата натрия, конфискованного год назад. Порт сейчас продолжает гореть. Потушить его всё никак не удается, хотя задействованы все возможные силы. Губернатор Бейрута информирует, что взрыв разрушил половину города с населением более миллиона человек. В стране объявлен национальный траур по погибшим.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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