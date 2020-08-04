Устроившим вечеринку у сакрального мыса на Байкале грозит суровое наказание

Инцидентом занялась прокуратура

Вечеринка на Байкале может обойтись штрафом в полмиллиона рублей. Недавно в Сети появился ролик с шумной дискотеки. Её устроили туристы, пришвартовав люксовый катамаран в одном из самых сакральных мест региона - на острове Ольхон. Он входит в Прибайкальский национальный парк. Именно здесь гнездятся краснокнижные птицы и обитают редкие животные. Отдыхающим нарушать уникальную экосистему категорически запрещено. Видео с шумного праздника с громкой музыкой и фаер-шоу заинтересовались сотрудники природоохранной прокуратуры.

Бурные эмоции понять можно: плясотеку, как автор ролика назвал происходящее, устроили в самом сакральном месте Байкала — у мыса Бурхан на острове Ольхон. Люксовый круизный катамаран "Галсан", аренда которого стоит больше 400 тысяч рублей в сутки, моргает разноцветными огнями. А на берегу грохочут фейерверки и музыка, распугивая местных краснокнижных птиц.

У себя на страничке в соцсети автор ролика пишет: на все просьбы отогнать корабль и выключить музыку люди из команды организаторов вечеринки не отреагировали. Заявили, что у них получасовая программа, а потому всем остальным нужно потерпеть. Про то, что место это особое, в курсе, но за все заплачено и якобы прокуратура участникам и организаторам не указ, слишком серьезные люди приехали развлекаться. Однако природоохранную прокуратуру видео заинтересовало. Остров Ольхон - это территория Прибайкальского национального парка, по уникальности флоры и фауны, количеству редких видов растений и животных, разнообразию ландшафтов и обилию археологических памятников это место превосходит любую другую охраняемую территорию Байкальского региона.

"В связи с чем гражданам, желающим отдохнуть в границах Прибайкальского национального парка, необходимо соблюдать установленные ограничения, которые направлены на сохранение уникальной и ценной экосистемы. К примеру, запрещается произвольно разжигать костры, создавать излишний шум и воздействовать на почву. С учетом того, что отдыхающие пренебрегли правилами, нарушили режим национального парка, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения", - сообщила старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

Сейчас прокуратура устанавливает участников и организаторов огненного шоу. Юридическим лицам грозит штраф до полумиллиона рублей. Параллельно в соцсетях появилось и видео пенной вечеринки. Не исключено, что резвились те же люди, что были и на катере. Пена лилась просто рекой. Эффект для уникальной природы Ольхона легко представить. Такое поведение возмутило не только местных жителей, но и туристов.

"Хоть я и не местная, но знаю, что Ольхон - это священное место. Разве этично там так развлекаться? На мой взгляд, это место успокоения, молитв", - пишет в инстаграме пользователь grebenyuk_yulia_khv27.

"Любые действия на Байкале без "специальных" поклонений божествам, хранителям местности и воды, чревато последствиями", - уверена batuevashoizhonova.

На острове Ольхон большое количество сакральных объектов. Например, гора Шаманка. На ней проводили самые древние ритуалы, эта традиция сохраняется по сей день. Считается, что здесь особая энергетика. Шаманизм - основная религия на острове, а храмом считается местная природа. Сюда съезжается множество шаманов, чтобы провести свои обряды, например, очищения. А туристам рекомендуют тщательно следить за своими мыслями, находясь здесь, ведь они могут материализоваться. Пользователи соцсетей сходятся во мнении: если беснующихся в этом месте не пугают штрафы, то возмездие обязательно придет свыше.

Лилия Акиньшина, Станислав Курсов, "ТВ Центр".

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