Жена и дочь премьер-министра Ливана пострадали в результате взрыва в Бейруте

Погиб генсек партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян

Жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба пострадали при взрыве в Бейруте.

Кроме того, стало известно, что генеральный секретарь ливанской партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян скончался от полученных травм в больнице.

В числе пострадавших есть несколько советников главы правительства, пишет РИА Новости.

Мощный взрыв в районе порта Бейрута прогремел вечером 4 августа. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения. В радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла и двери в домах. Ущерб нанесен в том числе посольству России и президентскому дворцу.

Власти пока не озвучивают официальную причину взрыва. Среди неофициальных – взрыв на складе пиротехники, взрыв конфискованного нитрата натрия и ракетный удар ВВС Израиля по складу "Хезболлах".

В Ливане 5 августа объявлен днем общенационального траура.

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