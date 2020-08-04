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Депутат МГД Николаева: До трех тысяч обманутых дольщиков получат ключи от квартир до конца года

21:32
  • вторник
  • 04 августа 2020

Ситуация повториться не должна

В Москве еще примерно три тысячи обманутых дольщиков получат ключи от квартир до конца 2020 года. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Елена Николаева. По ее словам, строительная сфера должна работать без перебоев, чтобы ситуация с обманутыми дольщиками не повторилась.

"Для этого в столице введен комплекс мер поддержки стройкомплекса. Ключи от квартир получили 30 тысяч дольщиков. Под особым контролем находятся дома из списка проблемных объектов. В первом полугодии ввели пять корпусов в ЖК "Спортивный квартал", дом застройщика "СУ-155" в Новых Черемушках,  квартиры получили также в ЖК "Ново-Никольское". Всего с начала года жилье было передано 888 пострадавшим семьям", - сказала Николаева в интервью "Аргументам и фактам".

Она добавила, что в столице разработаны дополнительные меры поддержки стройкомплекса, введены налоговые послабления по имущественным и земельным платежам. Сейчас в реестре проблемных жилых объектов в Москве находятся сведения о 33 долгостроях.

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