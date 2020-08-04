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Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в столице Ливана

21:49
  • вторник
  • 04 августа 2020

В России разделяют скорбь ливанского народа

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с мощным взрывом в Бейруте. В телеграмме президенту Ливана российский лидер подчеркнул, что в России разделяют скорбь ливанского народа. Путин попросил Мишеля Ауна передать родным и близким погибшим слова сочувствия и поддержки, а также пожелал выздоровления всем пострадавшим.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута во вторник вечером. Взрывная волна повредила половину зданий в ливанской столице. По меньшей мере 12 человек погибли. Сотни людей пострадали. Как заявляют местные власти, больницы города переполнены.

Повреждения получило и здание посольства России в Ливане. Одна из сотрудниц дипмиссии пострадала в результате взрыва.

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