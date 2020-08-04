Стало известно, что произошло в порту Бейрута перед взрывом

Виновные ответят по закону

В МВД Ливана назвали предварительную причину взрыва в порту Бейрута.

Как сообщил глава ведомства Мухаммед Фахми, на складе случилось короткое замыкание. Оно вызвало пожар, который спровоцировал взрыв аммиачной селитры, пишет ТАСС.

Вместе с тем, источник телеканала Al Mayadeen в силовых структурах утверждает, что в порту "сдетонировал конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ". Точную причину взрыва еще предстоит установить.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что виновные за взрыв в порту Бейрута понесут наказание.

"Сейчас время устранить последствия катастрофы, похоронить погибших и вылечить раненых. Но я обещаю вам, что ответственные за эту катастрофу заплатят цену", - сказал премьер в своем обращении к нации.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута во вторник вечером. Взрывная волна повредила половину зданий в ливанской столице, в том числе российское посольство. По меньшей мере 50 человек погибли. Более 2 750 людей пострадали. Как заявляют местные власти, больницы города переполнены.

Международные организации и правительства других стран предложили Ливану свою помощь.

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