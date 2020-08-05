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Власти Ливана назвали причину взрыва в Бейруте

08:26
  • среда
  • 05 августа 2020

Число погибших растет

Растет число жертв серии взрывов в Бейруте - Минздрав Ливана сообщает о 78 погибших и четырех тысячах раненых. Среди пострадавших - много иностранцев. Легкие травмы получила сотрудница российского посольства, ей оказана медицинская помощь. Известно о двух погибших и шести раненых гражданах Филиппин. Среди жертв - один австралиец. Пострадали также 48 сотрудников ООН, и дипломатические работники посольства ФРГ.

Власти Ливана назвали причину ЧП - взорвалась селитра, почти три тонны опасного груза, конфискованного шесть лет назад. СМИ уточняют, что детонация произошла во время сварочных работ. В результате оказалась полностью разрушена вся прибрежная инфраструктура, ударная волна выбила стекла в домах в радиусе нескольких километров, возникли крупные пожары - пострадала половина столицы. 5 августа в Ливане - день траура.

Подробнее – в репортаже Ольги Оксенич

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