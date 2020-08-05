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Соболезнования Ливану приходят со всего мира

08:32
  • среда
  • 05 августа 2020

Накануне столицу Ливана сотрясла серия мощных взрывов

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну. В ней говорится: "В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".
Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в столице Ливана

Соболезнования и слова поддержки и поступают из многих стран - в их числе  Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Иордания, Иран, Турция, Франция, Австрия, Великобритания, Германия, Италия,  США, сообщает "ТВ Центр".

Большинство государств также выразило готовность помочь Ливану, направив в пострадавший регион - медицинское оборудование, врачей и даже полевые госпитали.

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