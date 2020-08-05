Пожарные-десантники борются с возгораниями на Чукотке

Ситуация в регионе сложная

Лесопожарные службы России за сутки ликвидировали около 40 природных возгораний. Тем не менее, площадь, охваченная огнем, на данный момент составляет более 66 тысяч гектаров, передает "ТВ Центр".

Из них 61 тысяча приходится на Чукотку. Окончательно потушить пожары там пока не удается из-за высоких температур и сильного ветра. Кроме того, пламя бушует в малонаселенных и труднодоступных районах, что осложняет борьбу со стихией. Сейчас там действуют пожарные-десантники. Им удалось без применения наземной техники, которую просто невозможно доставить, остановить распространение огня на территории в несколько десятков тысяч гектаров.

По-прежнему сложной остается обстановка в Якутии. Там фиксируются новые возгорания. Их тушат более 700 человек, в том числе добровольцы. Накануне в огненном кольце оказался поселок в Среднеколымском районе. Туда был срочно направлен сводный отряд Авиалесоохраны. Населенный пункт удалось отстоять. На всей территории республики по-прежнему действует режим ЧС.

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