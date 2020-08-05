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Пожарные-десантники борются с возгораниями на Чукотке

08:44
  • среда
  • 05 августа 2020

Ситуация в регионе сложная

Лесопожарные службы России за сутки ликвидировали около 40 природных возгораний. Тем не менее, площадь, охваченная огнем, на данный момент составляет более 66 тысяч гектаров, передает "ТВ Центр".
В Калифорнии эвакуируют тысячи людей из-за природных пожаров

Из них 61 тысяча приходится на Чукотку. Окончательно потушить пожары там пока не удается из-за высоких температур и сильного ветра. Кроме того, пламя бушует в малонаселенных и труднодоступных районах, что осложняет борьбу со стихией. Сейчас там действуют пожарные-десантники. Им удалось без применения наземной техники, которую просто невозможно доставить, остановить распространение огня на территории в несколько десятков тысяч гектаров.

По-прежнему сложной остается обстановка в Якутии. Там фиксируются новые возгорания. Их тушат более 700 человек, в том числе добровольцы. Накануне в огненном кольце оказался поселок в Среднеколымском районе. Туда был срочно направлен сводный отряд Авиалесоохраны. Населенный пункт удалось отстоять. На всей территории республики по-прежнему действует режим ЧС.

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